Воздушное пространство Ирана будет закрыто до 22 марта

Власти Ирана продлили запрет на полеты в воздушном пространстве страны до 22 марта.

Об этом сообщил ТАСС источник в авиадиспетчерских кругах Ближнего Востока.

"Воздушное пространство Ирана будет закрыто ориентировочно до 08:30 по всемирному времени воскресенья, 22 марта", - сказал собеседник агентства.

По его словам, исключением могут стать полеты государственной, военной и санитарной авиации, а также рейсы, совершаемые в целях поиска и спасения и выполняемые по отдельным разрешениям органа управления гражданской авиацией.

Ранее запрет на полеты действовал до первой половины дня 15 марта. "Теперь он продлен на неделю", - заметил собеседник агентства. Он напомнил, что воздушное пространство Ирана было закрыто в первой половине дня 28 февраля после того, как США и Израиль начали военную операцию. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран.