Эти граждане смогут выйти на пенсию раньше и выбрать более высокий размер пенсии - ПОДРОБНОСТИ

Кабинет министров утвердил новые изменения в «Правила назначения, исчисления, перерасчёта, перевода с одного вида на другой и выплаты трудовых пенсий», согласно которым процедуры, связанные с досрочным выходом на пенсию, ещё больше упрощены и повышена их доступность.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook рассказал член комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Милли Меджлиса, депутат Вугар Байрамов, отметивший также следующее: «Согласно статье 9 Закона «О трудовых пенсиях», независимо от последнего места работы, мужчины, проработавшие не менее 12 лет 6 месяцев, и женщины, проработавшие не менее 10 лет в специальных сферах искусства, на подземных работах, а также на работах с особо вредными и тяжёлыми условиями труда, предусмотренных в перечне, утверждённом Кабинетом министров, имеют право на трудовую пенсию по возрасту с уменьшением пенсионного возраста на 5 лет».

В.Байрамов подчеркивает, что для реализации этого права ранее требовалось предоставление справки работодателем по месту работы данных граждан: «Однако в отдельных случаях, особенно в связи с прекращением деятельности этих предприятий, возникали трудности с получением подобных справок. В результате в ряде случаев граждане сталкивались с проблемами при реализации своего права на досрочное получение пенсии. Согласно новым изменениям, если по указанной причине представление такой справки невозможно, соответствующий период работы будет засчитан в льготный трудовой стаж на основании того, что профессия гражданина соответствует «Перечню производств, профессий, должностей и показателей, дающих право на трудовую пенсию по возрасту на льготных условиях», утверждённому Кабинетом министров, и он получит право на досрочную пенсию».

По словам депутата, при этом исчисление льготного стажа работы будет производиться на основании данных, указанных в выписке о трудовых договорах из подсистемы «Труд и занятость» - кроме того, назначение пенсии также будет возможно на основании записи в трудовой книжке либо справки из государственного архива.

«Согласно новым изменениям, при расчёте трудовой пенсии для лица, получающего надбавку за выслугу лет и продолжающего работать, гражданину будет назначена та сумма пенсии, которая окажется выше - либо рассчитанная, исходя из заработной платы, либо исходя из пенсионного капитала», - подчеркивает В.Байрамов.

Депутат отмечает, что если гражданин, имеющий право на пенсию на льготных условиях, ранее работал на предприятии, которое закрылось, и не может получить справку, то по новым правилам назначение пенсии возможно на основании записи в трудовой книжке или документа из архива: «Кроме того, гражданин сможет выбрать ту пенсию, сумма которой выше - по заработной плате или по пенсионному капиталу. Это упрощает назначение пенсии и в некоторых случаях ведёт к увеличению её размера».