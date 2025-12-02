Авария в Хазарском районе: один погибший и двое пострадавших - ВИДЕО

В Баку, в поселке Бузовна, произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого один человек погиб и двое получили травмы.

Как сообщили в МЧС, после столкновения легкового автомобиля KIA с грузовиком КамАЗ водитель легковушки оказался зажат в искорёженной машине. На место оперативно прибыли спасатели Службы особого риска, которые при помощи спецоборудования извлекли пострадавшего - 33-летнего Магеррама Дилафет оглу Багирзаде и передали его медикам.

Пассажирка KIA, 61-летняя Гевахир Исмаил кызы Мамедова, скончалась до прибытия врачей. По данным Республиканского центра скорой помощи, ещё двое пострадавших были доставлены в Сабунчинский медицинский центр с травмами различной тяжести.

Правоохранительные органы проводят расследование обстоятельств аварии.

Источник: APA

Джамиля Суджадинова