В Гяндже изъяли оружие, спрятанное осужденным до ареста

В Гяндже обнаружены оружие и боеприпасы, спрятанные осужденным до ареста.

1news.az сообщает об этом со ссылкой на Министерство юстиции Азербайджана.

Было отмечено, что в результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных оперативным аппаратом Пенитенциарной службы Министерства юстиции совместно с сотрудниками Министерства внутренних дел, в постройке рядом с железнодорожной линией в городе Гянджа было обнаружено и изъято оружие и боеприпасы, спрятанные осужденным до его ареста.

Изъяты: 1 пистолет марки "ТТ", 1 магазин для пистолета, 5 патронов калибра 7,62 мм для пистолета, 4 патрона калибра 7,62 мм для автомата, 1 ручная граната марки "Ф-1" и 1 штык-нож.

По факту ведется расследование.