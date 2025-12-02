Армения и ЕС подпишут в Брюсселе новую повестку партнерства

По итогам заседания Совета партнерства, которое состоится в Брюсселе 2 декабря, Армения и Европейский союз подпишут повестку стратегического партнерства.

Об этом сообщила Верховный комиссар Европейского союза по вопросам политики расширения Марта Кос на встрече с армянскими журналистами в Брюсселе. Новую повестку партнерства подпишут министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и Верховный комиссар Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

«Состоится заседание Совета партнерства Европейский союз-Армения, на котором мы примем новую повестку стратегического партнерства между Арменией и Европейским союзом, которая станет планом действий, дорожной картой того, что мы можем сделать», — сказала Марта Кос. Она уточнила, что повестка содержит помощь, способствующую экономическому развитию Армении и укреплению институтов.

Новая повестка партнерства также будет включать сотрудничество в области обороны и безопасности. Марта Кос добавила, что они поддержат Армению в противодействии возможным гибридным угрозам, распространению дезинформации и кибератакам в преддверии предстоящих парламентских выборов.

Источник: news.am