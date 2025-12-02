В Азербайджане представили платформу искусственного интеллекта ASAN AI Hub

Состоялась презентация платформы искусственного интеллекта ASAN (ASAN AI Hub), созданной по инициативе Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики.

1news.az сообщает, что основная цель Платформы — объединить исследователей в области искусственного интеллекта (ИИ), государственные структуры, частный сектор и индивидуальных пользователей в Азербайджане на единой цифровой площадке. ASAN AI Hub будет стимулировать открытые инновации и выступать в роли моста между государственными органами, частным сектором и университетами.

Председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики Ульви Мехтиев подчеркнул значение платформы для национальной экосистемы искусственного интеллекта.

Он заявил, что ASAN AI Hub был создан в соответствии с поручением, озвученным Президентом Ильхамом Алиевым во время его выступления на заседании, посвященном 80-летнему юбилею Национальной Академии Наук Азербайджана. Платформа объединяет сектор государственных услуг, субъекты бизнеса, научно-исследовательские центры, стартап-экосистему и служит мостом в разработке решений, основанных на искусственном интеллекте.

Затем заместитель министра экономики Азербайджанской Республики Сахиб Алекперов и заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджанской Республики Самир Мамедов отметили важность ASAN AI Hub с точки зрения цифровой трансформации, экономического развития и укрепления научного потенциала.

Стив Нури, генеральный директор и соучредитель глобальной платформы искусственного интеллекта “GenAI Works”, которая имеет сообщество в 14 миллионов человек и предоставляет возможности для обучения, применения и роста, доступные каждому, выступил с докладом на тему "Генеративный искусственный интеллект сегодня, 2025 год" и предоставил информацию о глобальных трендах, технологическом развитии и возможностях применения ИИ.

В рамках мероприятия были подписаны меморандумы о взаимопонимании между ASAN AI Hub и организациями "Apolitical", "Breakthrough Social Enterprise" и "GenAI Works". Это сотрудничество укрепит интеграцию центра в международную инновационную экосистему.

Затем состоялась панельная дискуссия под названием "Открытые инновации в искусственном интеллекте: Мост для каждого". В качестве спикеров панели выступили руководитель ASAN AI Hub Ляман Ибрагимова, генеральный директор и соучредитель “GenAI Works” Стив Нури, содиректор Центра финансовых инноваций Эдинбурга и преподаватель по финансам в Эдинбургском университете Халаддин Рзаев и доцент факультета информационного искусства и дизайна Университета Цинхуа Фу Чжиюн. В ходе панельной дискуссии, которую модерировала директор по партнерствам организации "Apolitical" Кэтрин Миллер Вебер, обсуждались модели открытых инноваций, сотрудничество государственного и частного секторов, а также принципы инклюзивности и ответственности.