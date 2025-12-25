Пашинян объяснил, почему неоднократно благодарил Президента Азербайджана

Премьер Армении Никол Пашинян объяснил, почему неоднократно выражал благодарность президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Он считает свою реакцию вполне логичной и адекватным ответом. Об этом он сказал журналистам после заседания правительства в четверг, передают армянские СМИ.

"Я заметил, что у нас есть стремление чрезмерно усложнять восприятие происходящего. Например, почему этот микрофон синий, а тот — красный, почему не жёлтый, а чёрный, и уже на основе этого делаются геополитические выводы", — заявил Пашинян.

По его словам, когда происходит событие, напрямую связанное с Арменией, страна обязана обозначить своё отношение к нему. И если это отношение положительное, его необходимо открыто высказать.

Премьер напомнил о ряде конкретных шагов, которые были предприняты в последнее время: снятие ограничений на ввоз пшеницы сначала для Казахстана, затем для России, а также отсутствие ограничений на железнодорожные перевозки из Армении.

"Кроме того, Азербайджан выразил готовность продавать нефтепродукты. Вагон с нефтепродуктами прибыл, и товар появился на рынке", — отметил он.

Пашинян подчеркнул, что считает правильным публично выражать своё отношение к таким событиям и делает это намеренно на разных площадках, чтобы позиция Армении была четко зафиксирована.

"Это важно и для Евразийского экономического союза, поскольку мы фактически получили железнодорожную связь с ЕАЭС", — заключил премьер.

Он также выразил надежду, что в будущем Армения тоже сможет экспортировать товары в Азербайджан.

Ранее Пашинян, выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Санкт-Петербурге, вновь поблагодарил Ильхама Алиева за снятие ограничений на грузопоток в Армению.