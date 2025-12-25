Посольство Великобритании в Баку выразило соболезнования в годовщину авиакатастрофы AZAL

Посольство Великобритании в Баку выразило соболезнования в связи с годовщиной крушения самолета "Азербайджанских авиалиний" (AZAL), выполнявшего рейс J2-8243 по маршруту Баку–Грозный.

Как передает Report, соответствующее заявление опубликовано на официальной странице британской дипломатической миссии в социальной сети X.

"Сегодня мы чтим память жертв рейса J2-8243 Азербайджанских авиалиний. Сотрудники посольства Великобритании в Баку солидарны со всеми, кого затронула эта трагедия. Мы выражаем глубокие соболезнования семьям погибших и всем пострадавшим", - говорится в сообщении.