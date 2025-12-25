Посольство США в Азербайджане почтило память жертв крушения самолета AZAL - ФОТО

Посольство США в Азербайджане поделилось публикацией в связи с годовщиной крушения самолета "Азербайджанских авиалинии" (AZAL), выполнявшего рейс J2-8243 по маршруту Баку-Грозный 25 декабря 2024 года.

Публикация размещена на странице посольства в соцсети Х.

"Сегодня мы чтим память погибших во время крушения самолета "Азербайджанских авиалиний" рейса J2-8243, и не забыли о героизме капитана Игоря Кшнякина, пилота Александра Кальянинова и бортпроводницы Хокумы Алиевой. Благодаря принятым ими мерам удалось спасти жизни многих невинных людей. От имени посольства США выражаем глубокие соболезнования семьям и близким 38 погибших, а пережившим эту трагедию выражаем наилучшие пожелания", - говорится в сообщении дипмиссии.

Источник: Report