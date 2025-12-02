В Баку 15-летней девушке наложили 11 швов после инцидента в «доме страха» - ВИДЕО

Инцидент, произошедший с 15-летней девушкой в развлекательном центре Phobia Games в Баку, вызвал серьезное недовольство ее родителей.

По словам родителей, их дочь получила тяжелую травму лица, и ей на нос наложили 11 швов – она ударилась о деревянный ящик при попытке выбежать из игровой зоны, рассказывается в новостном сюжете Baku TV, в котором подчеркивается, что медицинскую помощь на место происшествия никто не вызвал и отмечается, что родители считают, что в случившемся виноват актер Phobia Games.

«Актер толкнул мою подругу и когда она выразила недовольство, актер разозлился и толкнул ее повторно. Затем он толкнул меня в спину, и я врезалась в шкаф. Меня доставили в больницу. Мне наложили швы, получила рассечение под глазом, губа разбита, на ноге синяки», - рассказывает пострадавшая.

В свою очередь представитель Phobia Games отмечает, что все правила безопасности были соблюдены – все подробности произошедшего инцидента в нижеприведенном сюжете.