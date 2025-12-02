В Университете АДА проходит международная конференция на тему «Роль университетов в зеленой энергетике и устойчивом развитии» - ФОТО

В Университете АДА, председательствующем в Координационном совете Партнерской сети ведущих университетов Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), проходит международная конференция под названием «Роль университетов в зеленой энергетике и устойчивом развитии».

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, мероприятие организовано при партнерстве Университета АДА, Института развития и дипломатии (IDD), Агентства помощи международному развитию (AIDA), действующего при Министерстве иностранных дел, и СВМДА.

Отметим, что в работе двухдневной конференции примут участие более 50 профессоров, исследователей, экспертов и представителей высших учебных заведений, представляющих 22 государства-члена СВМДА. Будут проведены обсуждения на темы повышения энергоэффективности университетов, применения зеленых технологий, инновационных решений в области возобновляемой энергии и энергоэффективности, а также регионального сотрудничества по зеленой энергетике и устойчивости.