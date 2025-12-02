Государственное учреждение, созданное по решению Васифа Талыбова, ликвидировано
Газоэксплуатационная служба Нахчыванской Автономной Республики упразднена.
Как передаёт 1news.az со ссылкой на modern.az, в связи с этим подписан приказ.
Название структуры уже исключено из ряда официальных документов.
Отныне контроль над газоснабжением в Нахчыване будет осуществлять Производственное объединение "Азеригаз".
Несколько дней назад сообщалось о передаче основных средств, находившихся на балансе упразднённой службы, в распоряжение Управления по экспорту газа SOCAR.
Учреждение было создано в 2019 году бывшим председателем Верховного Меджлиса Нахчывана Васифом Талыбовым.
Отметим, что ранее была также ликвидирована Государственная энергетическая служба автономной республики.
202