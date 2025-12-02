Ульви Мехтиев: Координация в сфере искусственного интеллекта имеет стратегическое значение для государства

Координация между государственными структурами, исследовательскими центрами, университетами и промышленностью в сфере искусственного интеллекта является одной из важнейших целей.

Как сообщает 1news.az, об этом заявил председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики Ульви Мехтиев, выступая на церемонии открытия платформы искусственного интеллекта ASAN (ASAN AI Hub).

У.Мехтиев отметил, что ASAN xidmət был создан по инициативе Президента Ильхама Алиева и сегодня стал примером инноваций в государственном управлении.

"Сегодня 30 стран заинтересованы во внедрении модели ASAN xidmət. Это показатель авторитета Азербайджана в сфере инноваций", — подчеркнул он.

Гафар Агаев