 Президент Ильхам Алиев поздравил Президента ОАЭ
Президент Ильхам Алиев поздравил Президента ОАЭ

First News Media11:34 - Сегодня
Президент Ильхам Алиев поздравил Президента ОАЭ

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Президенту Объединенных Арабских Эмиратов Шейху Мухаммеду бен Заиду Аль Нахайяну.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на официальный сайт Президента АР, в поздравительном послании главы азербайджанского государства говорится:

«Ваше величество,

Дорогой Брат,

От своего имени и от имени народа Азербайджана рад передать Вам и в Вашем лице всему Вашему братскому народу самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника – Дня независимости Объединенных Арабских Эмиратов.

Очень рады видеть проводимые в стране под Вашим решительным руководством крупномасштабные созидательные работы, грандиозное и образцовое развитие. Все это – плод Вашей многогранной деятельности, мудрого руководства, неустанного служения Родине и народу.

Связи между Азербайджаном и Объединенными Арабскими Эмиратами основаны на братстве, дружбе, взаимном доверии, взаимопонимании и поддержке между нашими народами. За минувший период построенные на этом прочном фундаменте межгосударственные отношения, развиваясь по восходящей линии, вышли на качественно новый уровень, что вызывает удовлетворение. Несомненно, регулярные взаимные визиты, встречи на высшем уровне, наше тесное сотрудничество создают условия для еще более стремительного развития и укрепления этих отношений.

Ваш официальный визит в Азербайджан в сентябре придал новый импульс развитию двусторонних отношений.

Ряд подписанных в ходе визита документов, в частности «Совместная декларация о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Азербайджанской Республикой и Объединенными Арабскими Эмиратами», вывели наши межгосударственные отношения на более высокий уровень, наряду с традиционными сферами сотрудничества, расширили совместную деятельность по новым направлениям. В то же время посещение Вами в ходе визита освобожденного от оккупации Карабахского региона имеет особо символическое значение, и мы ценим это как наглядный пример нашего братства и солидарности.

В настоящее время сотрудничество между Азербайджаном и Объединенными Арабскими Эмиратами имеет обширную повестку. Успешно развивается эффективное взаимодействие в торгово-экономической, нефтегазовой сферах, в области возобновляемой энергии, инвестиций, цифровизации и других направлениях.

Уверен, что мы и впредь будем последовательно и успешно продолжать совместные усилия по углублению и диверсификации нашего сотрудничества, которое послужит благополучию двух стран и народов.

В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в высшей государственной деятельности, братскому народу Объединенных Арабских Эмиратов – постоянного благополучия и процветания».

