Для кафе и ресторанов введут налоговые льготы за безналичные платежи

С 1 января 2026 года для предприятий общественного питания в Азербайджане вступят изменения, направленные на снижение налоговой нагрузки на безналичные расчёты через POS-терминалы.

Как сообщает 1news.az, согласно новым правилам, при расчёте НДС половина оборота, сформированного через POS-терминалы, будет исключаться из общего оборота, облагаемого налогом, сроком на три года.

Кроме того, для лиц, оказывающих услуги общественного питания и являющихся плательщиками упрощённого налога, ставка будет снижена с 8 % до 6 % на оборот, оплаченный безналично. Пример расчёта: если стоимость услуг за месяц составила 50 000 манатов, из которых 40 000 оплачено через POS-терминал, сумма НДС к уплате снизится с 6 000 до 2 400 манатов. Для плательщиков упрощённого налога при тех же условиях сумма налога уменьшится с 4 000 до 3 200 манатов.

По мере увеличения доли безналичных платежей это нововведение позволит предпринимателям снизить налоговые отчисления и увеличить чистую прибыль, стимулируя использование безналичных расчётов и прозрачность ведения бизнеса.

Джамиля Суджадинова