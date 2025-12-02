 Замминистра: «Ускорение перехода к цифровой экономике и внедрение новых технологий — одни из основных целей» | 1news.az | Новости
Общество

Замминистра: «Ускорение перехода к цифровой экономике и внедрение новых технологий — одни из основных целей»

First News Media12:27 - Сегодня
Объём предстоящих работ несоизмеримо больше того, что было сделано до сих пор.

Как сообщает 1news.az, об этом заявил заместитель министра экономики Сахиб Алекперов, выступая на церемонии открытия платформы искусственного интеллекта ASAN (ASAN AI Hub).

"Мы должны точно знать, где мы находимся, и правильно определить, куда мы должны двигаться. В противном случае это будет неправильно для нас".

Заместитель министра отметил, что обеспечение глобальной конкурентоспособности стран зависит от их способности своевременно и стратегически направлять технологические тренды.

По его словам, увеличение ненефтяного сектора в два раза в результате инвестиций в размере 213 миллиардов долларов, направленных в эту сферу за последние 20 лет, является показателем укрепления глобальной конкурентоспособности Азербайджана.

Алекперов подчеркнул, что в документе "Азербайджан 2030: Национальные приоритеты социально-экономического развития", подписанном Президентом Ильхамом Алиевым, устойчивый и конкурентоспособный экономический рост определен как одна из основных целей:

"В этом отношении ускорение перехода к цифровой экономике и внедрение новых технологий является одной из основных стратегических целей. Готовящаяся Стратегия развития цифровой экономики будет служить этим целям до 2029 года". Заместитель министра также сообщил, что стратегия искусственного интеллекта охватывает 2025–2028 годы и предусматривает его ответственное и этичное применение.

"Мы верим, что развитие цифровой экономики и применение современных технологий не только обеспечат стабильный и эффективный экономический рост, но и позволят обществу продвигаться к более справедливому, инклюзивному и устойчивому будущему", — подчеркнул Сахиб Алекперов.

