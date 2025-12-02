Посол Азербайджана в Тегеране провел встречу с представителями МИД Ирана - ФОТО

Посол Азербайджанской Республики в Исламской Республике Иран Али Ализаде встретился с заместителем министра иностранных дел Ирана Вахидом Джалалзаде, генеральным директором Управления протокола МИД Али Акбаром Назари и генеральным директором управления Евразии Манучехром Муради.

Oб этом сообщается в аккаунте “Х” посольства Азербайджана в Иране.

Посол Али Ализаде во время встречи представил им нового генерального консула Азербайджанской Республики в Тебризе Талеха Зохрабова.

В ходе встреч также состоялся обмен мнениями по вопросам двусторонних отношений и взаимного интереса.

Во время встречи с генеральным директором Управления протокола МИД Ирана Али Акбаром Назари генеральный консул Талех Зохрабов вручил ему консульский патент.