Майли Сайрус выходит замуж во второй раз

Американская певица и актриса Майли Сайрус обручилась с музыкантом Максом Морандо.

Информацию о помолвке изданию People подтвердил источник, близкий к паре.

Слухи о помолвке появились после того, как 1 декабря Сайрус вышла на премьеру фильма «Avatar: Fire and Ash» в Лос-Анджелесе с бриллиантовым кольцом на безымянном пальце. Позже стало известно, что кольцо было изготовлено на заказ американским ювелирным дизайнером, известным своими уникальными персонализированными украшениями Жаклин Айче.

Пара встречается с 2021 года и, по данным СМИ, с прошлого года живёт вместе. Близкие к певице источники отмечают, что сейчас Майли Сайрус чувствует себя счастливой и гармоничной в отношениях.

Официальных комментариев от представителей артистки и ее будущего мужа ни о помолвке, ни о свадьбе пока не поступало.

Для 33-летней Майли Сайрус это второй брак - её первый брак был официально заключен с актёром Лиамом Хемсвортом в 2018 году, а в 2020 году пара разошлась.