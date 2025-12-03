 ТуранБанк привлек кредит в местной валюте от международного финансового института | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

ТуранБанк привлек кредит в местной валюте от международного финансового института

First News Media14:00 - Сегодня
ТуранБанк привлек кредит в местной валюте от международного финансового института

ТуранБанк, один из ведущих банков Азербайджана в сфере финансирования малого и среднего бизнеса, подписал новое кредитное соглашение с престижным фондом Invest in Visions (IIV).

Соглашение было реализовано через “IIV Mikrofinanzfonds” и “IIV Financial Infrastructure Funds, FCP RAIF – DKM Mikrofinanzfonds”, а сделка была структурирована в сотрудничестве с известным инвестиционным фондом Incofin.

В рамках соглашения международные инвесторы предоставляют TuranBank синтетический кредит в азербайджанских манатах (AZN) на сумму, эквивалентную 15 миллионам долларов США, с трехлетним сроком погашения. Предоставление финансирования в местной валюте снижает валютные риски для заемщиков и укрепляет финансовую устойчивость малых и средних предприятий в Азербайджане.

“С помощью этой инвестиции мы напрямую поддерживаем экономическое развитие предпринимателей в Азербайджане. Доступ к долгосрочному финансированию в местной валюте крайне важен для обеспечения роста, создания рабочих мест и стимулирования местного производства. Мы рады нашему сотрудничеству с ТуранБанк и Incofin, направленному на улучшение возможностей финансирования малых и средних предпринимателей”, — сказал Сергей Л. Школьников, старший управляющий портфелем фонда Invest in Visions.

Председатель Правления ТуранБанк Орхан Гараев прокомментировал важность соглашения следующим образом: “Новое кредитное соглашение, подписанное с фондом Invest in Visions, будет способствовать дальнейшему укреплению стратегии инклюзивного финансирования банка и расширению доступа малых и средних предпринимателей к финансовым ресурсам в национальной валюте. Привлеченные средства сыграют важную роль в укреплении деловой среды в нашей стране, развитии предпринимательства в регионах и создании новых экономических возможностей. Мы выражаем благодарность инвестиционному фонду Incofin, который сыграл важную роль в структурировании сделки. ТуранБанк продолжит расширять сотрудничество с международными партнерами и инвестировать в проекты, способствующие социально-экономическому развитию страны”.

Фонд Invest in Visions, основанный в 2006 году, предлагает институциональным и частным инвесторам возможности для импакт-инвестиций в развивающихся странах. Будучи одним из пионеров импакт-инвестиций в Германии, фонд специализируется преимущественно на микрофинансировании и проектах устойчивой инфраструктуры. Благодаря своим инвестициям фонд способствует поддержке ответственного и долгосрочного экономического развития.

Основанная в 2006 году, Фонд Invest in Visions предоставляет институциональным и частным инвесторам доступ к инвестициям с социальным эффектом на рынках с высоким потенциалом роста и развивающихся странах. Будучи одним из пионеров импакт-инвестирования в Германии, компания сосредоточена на микрофинансировании и устойчивой инфраструктуре. Через свои инвестиции Invest in Visions поддерживает ответственное и долгосрочное экономическое развитие.

Следует отметить, что ТуранБанк, постоянно развивающийся на протяжении 33 лет с момента своего основания и имеющий 22 точки продаж, успешно развивает сотрудничество в сфере привлечения международных кредитных линий для финансирования микро-, малых и средних предприятий. Банк оказывает значительную поддержку устойчивому развитию ненефтяного сектора, сотрудничая с авторитетными финансовыми институтами, такими как Азиатский банк развития (ADB), Микрофинансовый фонд EMF, Черноморский банк торговли и развития (BSTDB), Исламская корпорация по развитию частного сектора (ICD), Международный микрофинансовый фонд BlueOrchard, Банк торговли и развития ECO (ECO TDB) и др., по проектам малого и среднего бизнеса.

Подробную информацию о продуктах и ​​услугах банка можно получить, позвонив в колл-центр 935, посетив официальный сайт ТуранБанк или подписавшись на его страницы в социальных сетях.

ТуранБанк

С нами надёжно…

На правах рекламы

Поделиться:
153

Актуально

Общество

Погода на четверг: В Баку ожидается до 15 °C

Мнение

Уроки коррупционных скандалов для ЕС. Отказ от лоббизма - путь к диалогу с ...

Общество

Когда и где засияет главная елка Баку?

Политика

День государственного суверенитета в Азербайджане будет считаться праздничным ...

Общество

IDEA организовала очередные акции по посадке деревьев в Хачмазе и Шабране - ФОТО

В Азербайджане будут учитывать семейные обязанности сотрудников при назначении на ночные смены

ТуранБанк привлек кредит в местной валюте от международного финансового института

В Азербайджане меняются правила увольнения работников

Выбор редактора

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Супруга погибшего при пожаре на Ясамале Самира Магомедова опубликовала эмоциональное обращение - ФОТО

В Азербайджане мартовские праздники принесут 11 нерабочих дней

Внук великого Бюльбюля назначен дирижёром Государственного симфонического оркестра имени У.Гаджибейли

В Азербайджане расширен круг лиц, имеющих право пользоваться VIP-залами в аэропортах

Последние новости

«Не отражено в традициях»: Казахстан вводит запрет за ношение никаба

Сегодня, 14:35

Уроки коррупционных скандалов для ЕС. Отказ от лоббизма - путь к диалогу с Азербайджаном

Сегодня, 14:28

IDEA организовала очередные акции по посадке деревьев в Хачмазе и Шабране - ФОТО

Сегодня, 14:25

Власти Армении опровергают, что в 2019 году получали от посредников предложения по карабахскому урегулированию

Сегодня, 14:20

Майли Сайрус выходит замуж во второй раз

Сегодня, 14:15

Пашинян больше не видит смысла дискутировать с экс-президентами Армении

Сегодня, 14:10

В Азербайджане будут учитывать семейные обязанности сотрудников при назначении на ночные смены

Сегодня, 14:07

ТуранБанк привлек кредит в местной валюте от международного финансового института

Сегодня, 14:00

В Азербайджане меняются правила увольнения работников

Сегодня, 13:57

Состояние девушки, пострадавшей при пожаре в Ясамале, остается тяжелым

Сегодня, 13:52

ООО «Azercell Telecom» продолжает реализацию инициатив, направленных на поддержку женщин - ФОТО

Сегодня, 13:44

Гарегин II лишил сана еще одного взбунтовавшегося священника

Сегодня, 13:40

В Азербайджане мужчинам могут предоставить оплачиваемый отпуск по рождению ребенка

Сегодня, 13:33

Когда и где засияет главная елка Баку?

Сегодня, 13:30

Сын погибшего пассажира опубликовал видео с рейса AZAL, снятое до крушения - ВИДЕО

Сегодня, 13:25

В Трудовой кодекс добавляется понятие «Удаленная работа»

Сегодня, 13:23

День государственного суверенитета в Азербайджане будет считаться праздничным рабочим днем

Сегодня, 13:20

Пашинян назвал причину бедности в Армении

Сегодня, 13:15

Bloomberg: Турция может открыть сухопутную границу с Арменией

Сегодня, 13:02

В Азербайджане разработана топографическая карта на базе мирового стандарта WGS-84

Сегодня, 13:00
Все новости
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы в Баку принимает своих первых посетителей - бакинцев и гостей нашего города. Открытие Музея Победы с участием Президента Ильхама14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30