Пашинян больше не видит смысла дискутировать с экс-президентами Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что все ключевые документы переговорного процесса по карабахскому урегулированию обнародованы.

«Оппозиция говорит о переговорном процессе, утверждая, что должно было быть так или иначе… Она более 30 лет находилась у власти, если были такие шансы, то почему вы их не решили? То есть, был шанс проармянского решения вопроса, вы не решили? Тогда почему вы называете нас предателями? Таких предателей, как вы, не было», - отметил премьер, выступая в среду в парламенте на итоговом обсуждении бюджета на 2026 год.

По его словам, «документ 2019 года появился по той логике, что когда я стал премьер-министром в 2018 году, было очень много документов и я хотел понять, который из них является отправной точкой переговорного процесса, где обобщение переговорного процесса последних лет».

«Эта история закончилась, нет вообще недомолвок по переговорному процессу, и если граждане Армении прочитают эти документы, какого-либо вопроса не возникнет. Сейчас даже не приглашаю их (экс-президентов Армении – ред.) на дебаты, о чем говорить с ними, нет уже темы, чтобы проводить с ними дебаты. Пусть читают и рассказывают везде. Что будут рассказывать, нечего рассказывать», - сказал Пашинян.

Правительство Армении 2 декабря обнародовало ряд документов, которые касаются переговорного процесса по урегулированию карабахского конфликта и дают представление о его содержании до 2020 года. Документы опубликованы на армянском, русском и английском языках и выложены на сайт правительства РА.

Источник: Новости-Армения