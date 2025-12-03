Состояние девушки, пострадавшей при пожаре в Ясамале, остается тяжелым

Стало известно состояние Ляман Гуламовой, тяжело пострадавшей при пожаре в Ясамале.

Как сообщили в TƏBİB, лечение женщины 2000 года рождения продолжается в реанимационном отделении Yeni Klinika.

«Состояние пациентки в настоящее время стабильно тяжелое. Она вышла из комы, отключена от аппарата искусственной вентиляции лёгких, находится в сознании и адекватном состоянии. Однако дыхательная поддержка продолжается с помощью высокопоточной кислородной терапии.

Поскольку дыхательный паттерн ещё не полностью нормализовался, интенсивные мероприятия по обследованию и лечению продолжаются в плановом порядке», — говорится в сообщении.

Следует отметить, что Кенуль Гумбатова, одна из погибших при пожаре, — мать Ляман.

Источник: Qafqazinfo