В соцсетях Австралии стартовала массовая блокировка аккаунтов подростков

Meta приступила к ограничению доступа пользователей младше 16 лет к Instagram, Facebook и Threads, за неделю до вступления в силу нового австралийского законодательства, запрещающего подросткам пользоваться соцсетями.

Компания еще в прошлом месяце начала уведомлять пользователей 13–15 лет, что их профили будут закрываться с 4 декабря. По оценкам Meta, мера затронет около 150 тысяч аккаунтов Facebook и примерно 350 тысяч учетных записей Instagram. Доступ к Threads также будет заблокирован, поскольку вход возможен только через Instagram.

Новый закон, первый подобный в Австралии, начнет действовать с 10 декабря. Платформам грозит штраф до 49,5 млн австралийских долларов, если они не обеспечат проверку и недопущение регистрации пользователей младше 16 лет. Тем, кто считает блокировку ошибочной, предложат пройти проверку возраста, через видео-селфи или загрузив удостоверение личности.

Правительство заявляет, что целью запрета является защита детей от вредного контента и онлайн-рисков. Однако критики предупреждают, что такие ограничения могут изолировать уязвимые группы и подтолкнуть подростков к менее регулируемым сервисам.

Исследования также показывают, что соцсетями пользуются 96% австралийских детей 10–15 лет. Семь из десяти сталкивались с опасным контентом, включая материалы о насилии, ED-контент и суицидальные темы. Каждый седьмой сообщил о попытках груминга, а более половины о случаях кибербуллинга.

Источник: BBC

Джамиля Суджадинова