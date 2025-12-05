Азербайджанские и белорусские военные специалисты встретились в Баку - ФОТО

«Рабочая встреча по вопросам сотрудничества в области применения беспилотных авиационных комплексов и подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов» прошла в Баку в соответствии с двусторонним планом военного сотрудничества на 2025 год между министерствами обороны Азербайджана и Беларуси.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны Азербайджана.

В ходе встречи стороны провели обстоятельный обмен мнениями по вопросам беспилотных авиационных систем, обсудили ряд актуальных вопросов и оценили возможности расширения сотрудничества в этом направлении.