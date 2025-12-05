Ильхам Алиев: Восстановление азербайджанского культурного наследия в Армении необходимо для закрытия страницы вражды

Восстановление и защита азербайджанского культурного наследия в Армении, являясь законным требованием азербайджанского народа, необходимы для уважения общечеловеческих ценностей, закрытия страницы вражды и достижения взаимопонимания между народами.

Об этом говорится в обращении Президента Азербайджана Ильхама Алиева участникам III Международной конференции «Культурное наследие и право на возвращение: Восстановление культурного наследия азербайджанцев, изгнанных из Армении, как путь к справедливости, примирению и миру».

«Насильственное переселение проживавших на территории Армении азербайджанцев из горных регионов в места с более жарким климатом, присвоение годами нажитого ими имущества, захват, разрушение и присвоение образцов материальной культуры – это исторические факты, которые сегодня доказаны достоверными документами», - констатировал глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что Армения периодически уничтожала богатое материальное и нематериальное культурное наследие азербайджанцев, проживавших в Западном Азербайджане, их святыни, кладбища с целью стереть следы азербайджанского народа со своей территории: «Крайне важно предпринять необходимые шаги для оценки в международно-правовой плоскости преступлений против человечности, совершенных армянами в отношении азербайджанцев, и получить поддержку международной общественности в этом вопросе».

Президент подчеркнул, что сегодня важно активизировать усилия по обеспечению возвращения насильственно изгнанных из Армении азербайджанцев в рамках права на возвращение, закрепленного во Всемирной декларации прав человека, Международном пакте о гражданских и политических правах, Конвенции о статусе беженцев и других важных международных актах, а также начала процесса по восстановлению и защите культурного наследия с участием международной общественности, в том числе специализированных структур ООН: «Ведь право на возвращение является одним из основополагающих принципов прав человека. Обеспечение этого права означает не только физическое возвращение в родной край, но и восстановление духовной целостности, культурного наследия и исторической памяти общества».