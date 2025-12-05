Мерц обсудит в Берлине с Пашиняном мирный процесс между Арменией и Азербайджаном

Канцлер Германии Фридрих Мерц проведет встречу с премьер-министром Армении Николом Пашиняном 9 декабря в Берлине.

Об этом журналистам сообщил заместитель представителя правительства ФРГ Себастьян Хилле.

«Во вторник (…) канцлер ФРГ встретит премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна с воинскими почестями в Ведомстве федерального канцлера. Последующие переговоры будут посвящены двустороннему экономическому сотрудничеству, региональным вопросам и мирному процессу между Арменией и Азербайджаном», - сказал Хилле.

По итогам переговоров, как он уточнил, запланирована совместная пресс-конференция лидеров.

Источник: ТАСС