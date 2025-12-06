МЧС приостановил деятельность еще одного пожароопасного объекта - ФОТО - ВИДЕО

Госслужба пожарной охраны МЧС в ходе проверки в Сумгайыте цеха по наполнению кислородных баллонов, принадлежащего Садыгову Джалилу Алим оглы, выявил многочисленные нарушения в области пожарной безопасности, которые создают непосредственную угрозу жизни или здоровью людей, окружающей среде и имущественным интересам государства.

Как передает 1news.az со ссылкой на сообщение МЧС, в частности, на объекте не было автоматической пожарной сигнализации, первичных средств пожаротушения, электрохозяйство смонтировано в нарушение требований «Правил установки электрооборудования»; деревянные конструкции объекта не обработаны огнезащитным составом, на объекте, в нарушение «Правил пожарной безопасности», хранятся кислородные баллоны, наполненные сжатым и сжиженным газом, территория объекта не очищена от сухой травы и кустарников.

Таким образом, сложившаяся ситуация указывает на то, что продолжение эксплуатации объекта может привести к тому, что пожар, который может вспыхнуть в любой момент, быстро распространится и сделает трагедию неизбежной.

С учетом вышеизложенного, принято решение о приостановлении деятельности данного цеха.