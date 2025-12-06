В Баку впервые стартовал Молодежный диалог D-8

В Баку впервые организован Молодежный диалог D-8.

Как сообщает Report, в мероприятии принимают участие министр молодежи и спорта Фарид Гаибов, генеральный секретарь Организации экономического сотрудничества D-8 Исиака Абдулгадир Имам, председатель Госкомитета по градостроительству и архитектуре Азербайджана Анар Гулиев, главный переговорщик СОР29, заместитель министра иностранных дел Ялчын Рафиев и др.

Тема диалога - "Молодежь формирует будущее глобальной городской повестки: устойчивые и климатически устойчивые города будущего".

Организатором мероприятия выступает Министерство молодежи и спорта Азербайджана.

Основная цель мероприятия - укрепление регионального и международного сотрудничества среди молодежи, повышение ее потенциала в сфере инноваций и занятости, а также расширение роли молодежи в построении устойчивой, инклюзивной и экологичной городской среды.

В рамках форума будут обсуждаться темы "Развитие человеческого капитала и устойчивое градостроительство - молодежь как ведущая сила развития", "Устойчивое градостроительство: Молодежь и будущее городов", "Трансформация для умных и инклюзивных городов".