Президент Азербайджана поздравил финского коллегу с национальным праздником

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил Президенту Финляндии Александру Стуббу поздравительное письмо по случаю национального праздника – Дня независимости.

Текст послания опубликован на официальном сайте Президента АР.

«Убежден, что отношения между нашими странами будут и впредь развиваться на основе дружбы и сотрудничества в соответствии с интересами наших народов.

В этот праздничный день передаю Вам самые добрые пожелания, а Вашему народу желаю постоянного мира и благополучия», - говорится в письме азербайджанского лидера.