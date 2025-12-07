В Китае прошло заседание с целью подготовки к XIII Глобальному Бакинскому форуму

Международный центр Низами Гянджеви провел в китайском городе Гуанчжоу заседание с целью подготовки к XIII Глобальному Бакинскому форуму, который состоится в марте 2026 года.

Как сообщили в центре, на заседании состоялся обмен мнениями о концептуальных основах и основных темах форума, привлечении международных партнеров.

В заседании приняли участие члены правления центра. В ходе обсуждений приоритетными направлениями форума были определены глобальная безопасность, устойчивое развитие, экономическая трансформация и воздействие технологических изменений.

Были обсуждены вопросы проведения в рамках форума совместных панелей высокого уровня и укрепления сотрудничества со Всемирной организацией здравоохранения, Конференцией ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) и Международным союзом электросвязи (МСЭ) .

Кроме того, было сообщено, что предусмотрено проведение в рамках форума параллельных мероприятий совместно с Всемирной академией искусств и наук (WAAS) и журналом The Economist.

На заседании также обсуждались участие и поддержка центра в рамках предстоящего в Баку XIII Всемирного форума городов (WUF13), сотрудничество с ООН-Habitat в этом направлении.

Было отмечено, что следующее заседание по вопросам подготовки состоится в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Источник: АЗЕРТАДЖ