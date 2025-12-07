Хикмет Гаджиев провел встречу с генсекретарем ССАГПЗ Джассимом Мухаммадом аль-Будаиви
Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев провел встречу в Дохе с генеральным секретарём Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) Джассимом Мухаммадом аль-Будаиви.
"Мы обменялись мнениями об успешном развитии отношений между Азербайджаном и ССАГПЗ, а также обсудили возможности дальнейшего расширения нашего сотрудничества", – говорится в публикации Х.Гаджиева на его странице в социальной сети Х.
I am pleased to meet with H.E. Jasem Mohamed Albudaiwi @jasemalbudaiwi, Secretary General of the of the Gulf Cooperation Council @GCCSG.— Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) December 7, 2025
We held an exchange of view on succesful Azerbaijan-GCC relations and discussed opportunities to further expand our cooperation. pic.twitter.com/Xbi4ykw1DT