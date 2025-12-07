Хикмет Гаджиев опубликовал видеокадры панельной дискуссии с Арменом Григоряном

Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев опубликовал пост в своем аккаунте с Х, посвященный визиту в Доху.

В частности, Хикмет Гаджиев поделился видеокадрами панельной дискуссии на тему «Прочный мир между Арменией и Азербайджаном: Вашингтонское соглашение и общее будущее», на которой он принял участие совместно с секретарем Совета безопасности Армении Арменом Григоряном.

Напомним, что в ходе дискуссии были обсуждены шаги, предпринятые с точки зрения реализации Вашингтонских соглашений, включая экономические выгоды от мира, взаимосвязанность, меры по укреплению доверия и т. д.