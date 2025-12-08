 Суд принял решение по апелляционной жалобе члена Президиума ПНФА | 1news.az | Новости
Политика

Суд принял решение по апелляционной жалобе члена Президиума ПНФА

15:15 - Сегодня
Суд принял решение по апелляционной жалобе члена Президиума ПНФА

Состоялось судебное заседание по апелляционной жалобе на решение об избрании меры пресечения в отношении члена Президиума Партии Народного Фронта Азербайджана (ПНФА) Мамеда Ибрагима, задержанного Службой государственной безопасности.

Бакинский апелляционный суд не удовлетворил жалобу, оставив в силе принятое ранее решение об избрании меры пресечения в виде ареста.

Отметим, что решением Сабаильского районного суда в отношении М.Ибрагима была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 2 месяца 15 дней.

Ему предъявлено обвинение по статье 278.1 Уголовного кодекса (действия, направленные на насильственный захват власти или насильственное удержание власти, насильственное изменение конституционного строя государства).

Источник: АПА

226

