Дело о беспорядках в Гюмри: арестован советник мэра

Двоим задержанным чиновникам мэрии Гюмри избрали меру пресечения, сообщили Sputnik Армения в пресс-службе Следственного комитета.

Их задержали в минувшую пятницу.

"В рамках уголовного производства, инициированного по факту массовых беспорядков в Гюмри, одному из двух задержанных избрана мера пресечения в виде ареста, другому – домашний арест, залог, прекращение полномочий и подписка о невыезде", – заявили в СК.

По информации Sputnik Армения, под стражу взят советник мэра Карапет Гукасян, а не связанные с арестом упомянутые меры пресечения – в отношении начальника коммунального отдела Артема Мкртчяна.

Отметим, что 21 октября был арестован на 2 месяца мэр города Вардан Гукасян. Ему предъявлено обвинение по статье "получение взятки", но он не признает свою вину. По информации защиты, почти все содержащиеся в обвинении эпизоды относятся к периоду с декабря 2024 года по февраль 2025 года, когда Гукасян не был градоначальником.