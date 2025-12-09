Рашад Набиев обсудил с представителем Минтранса США активизацию проекта TRIPP

Вопрос ускорения реализации проекта TRIPP обсужден на встрече министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Рашада Набиева с помощником министра транспорта США Дэниелом Эдвардсом.

Об этом Р.Набиев сообщил на своей странице в социальной сети Х.

«Мы обменялись мнениями по вопросам открытия Зангезурского коридора, ускорения проекта TRIPP и сотрудничества с США в восстановлении и модернизации Нахчыванской железной дороги», - отметил министр.

По его словам, американской стороне была предоставлена подробная информация о стратегическом значении Азербайджана как регионального транспортно-логистического центра, мультимодальных коридорах и инфраструктурных проектах.

«Одновременно мы обсудили сотрудничество в других областях транспорта, включая авиационный и морской транспорт, а также в рамках международных организаций», - сообщил Р.Набиев.