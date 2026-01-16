В Баку завершилась конференция БИГ, посвященная репрессиям в отношении нацменьшинств в Индии

В Баку завершилась конференция, посвященная репрессивной политике правительства Индии в отношении национальных меньшинств.

По итогам мероприятия был подписан совместный документ Бакинской инициативной группы и Международной федерации сикхов - обращение к международному сообществу с призывом к глобальным действиям против насилия в отношении сикхов.

В конференции приняли участие министр по правам человека и делам меньшинств пакистанского штата Пенджаб Рамеш Сингх Арора, представители сикхских общин из Канады, Великобритании и США, а также эксперты аналитических центров и учёные, специализирующиеся на вопросах прав человека и этнических меньшинств в зарубежных университетах.

В ходе мероприятия обсуждались вопросы систематической расовой дискриминации, насилия и репрессивной политики, проводимой индийскими властями в отношении сикхов и других этнических меньшинств.

Отметим, что конференция на тему «Расизм и насилие в отношении сикхов и других национальных меньшинств в Индии: современные реалии» была организована Бакинской инициативной группой (БИГ).

