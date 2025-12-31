 ГНФАР инвестировал в страны Персидского залива около $900 млн | 1news.az | Новости
Экономика

ГНФАР инвестировал в страны Персидского залива около $900 млн

First News Media17:14 - Сегодня
ГНФАР инвестировал в страны Персидского залива около $900 млн

Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) в последние годы инвестировал в страны Персидского залива около 900 млн долларов США.

Об этом сообщили в ГНФАР.

Вложения в основном направлялись в суверенные облигации, корпоративные и государственно гарантированные финансовые инструменты, инфраструктурные проекты, а также в сферы образования и реального сектора экономики.

В частности, в Кувейте, Катаре и Саудовской Аравии инвестиции осуществлялись через суверенные долговые инструменты. Объем вложений в государственные облигации Саудовской Аравии составил около 300 млн долларов США.

В фонде подчеркнули, что недавний визит делегации во главе с исполнительным директором ГНФАР Исрафилом Мамедовым в Саудовскую Аравию был важен с точки зрения изучения новых рынков и партнерских возможностей, определения взаимных интересов и выстраивания институционального диалога для будущего сотрудничества.

В Фонде считают, что такие контакты способствуют расширению международной инвестиционной географии фонда и формированию проектов, имеющих стратегическое значение в долгосрочной перспективе.
В соответствии с инвестиционной политикой Нефтяного фонда все потенциальные проекты проходят поэтапную оценку, включая технический, финансовый, юридический, риск- и комплаенс-анализы.

"Такой подход обусловлен долгосрочным мандатом ГНФАР и ориентирован на сохранение баланса между риском и доходностью при соблюдении принципов осторожного инвестирования.

ГНФАР продолжает регулярно анализировать новые инвестиционные возможности в регионе Персидского залива в соответствии со своим риск-доходным профилем и долгосрочными стратегическими целями", - подчеркнули в Фонде.

По состоянию на 1 октября текущего года активы ГНФАР составили 70,161 млрд долларов США, что на 16,9% больше по сравнению с 1 января 2025 года. За год стоимость инвестиционного портфеля Фонда увеличилась на 14,7%, или на 8,969 млрд долларов США, достигнув 70,16 млрд долларов США.

Источник: Report

