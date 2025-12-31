В Турции задержаны 125 подозреваемых в членстве в ИГИЛ - ВИДЕО
Министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил о результатах масштабной антитеррористической операции по стране.
В публикации в соцсети X министр написал, что совместными усилиями Главного командования жандармерии и Главного управления полиции проведены одновременные операции в Афьонкарахисаре, Анкаре, Айдыне, Бурсе, Эскишехире, Хатае, Кахраманмараше, Мардине, Мерсине, Ушаке, Стамбуле, Нигде, Сакарье, Кастамону, Коджаэли, Хаккяри, Османие, Измире, Ыгдыре, Невшехире, Эрзуруме, Денизли, Кыркларели, Шанлыурфе и Ялове.
По словам Али Ерликая, в ходе операций были задержаны 125 подозреваемых в членстве в террористической организации ИГИЛ.
Министр поделился видеокадрами проведенных операций.
“25 ilde bu sabah eş zamanlı olarak Jandarmamız ve Polisimiz tarafından düzenlenen operasyonlarımızda; 125 DEAŞ şüphelisini yakaladık.”
Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bursa, Eskişehir, Hatay, Kahramanmaraş, Mardin, Mersin, Uşak, İstanbul, Niğde, Sakarya, Kastamonu, Kocaeli,… pic.twitter.com/9rw4jRleWW — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) December 31, 2025