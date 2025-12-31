ВВП на душу населения в Азербайджане вырастет почти вдвое к 2040 году

Согласно ожиданиям Британского центра экономических и бизнес-исследований (CEBR), в 2025 году ВВП Азербайджана на душу населения составит 7 365 долларов США.

Как сообщает Report со ссылкой на CEBR, в 2026 году данный показатель достигнет 7 724 долларов.

Прогнозируется, что в 2030 году он вырастет до 9,12 тысячи долларов, в 2035 году - до 10 732 долларов, а в 2040 году достигнет 12 634 долларов.

Согласно прогнозу Министерства экономики Азербайджана, валовой внутренний продукт на душу населения в Азербайджане прогнозируется в размере 9 140 долларов в 2029 году.

Напомним, что, по данным Государственного комитета по статистике, в январе-ноябре 2025 года ВВП на душу населения в стране составил 11 356,4 маната, что эквивалентно примерно 6 680 доллару США.