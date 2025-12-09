В МИД Армении ответили на предложение из Баку по поводу встречи «3+3»

Обсуждения по поводу места проведения встречи региональной платформы "3+3" продолжаются - так в МИД Армении ответили на заявления из Баку.

"Эта встреча должна состояться в Ереване или Баку. Для поиска взаимоприемлемого решения обсуждения будут продолжены, и мы сообщим в случае достижения договоренности", — сообщила Общественному ТВ пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян.

Ранее, 8 декабря, министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с главой МИД Ирана Сейедом Аббасом Аракчи сказал, что Азербайджан предложил провести очередную встречу регионального формата "3+3" сначала на своей территории, а затем — в Армении. К сожалению, договориться не удалось — армянская сторона не согласилась с такой последовательностью, заявил Байрамов.

Предыдущие три встречи прошли поочередно в Москве, Тегеране и Стамбуле.