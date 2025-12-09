Парламент обсуждает в третьем чтении законопроекты, включенные в пакет госбюджета на 2026 год

9 декабря проходит очередное пленарное заседание Милли Меджлиса.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса, в заседании принимают участие премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов и члены правительства.

В повестку пленарного заседания включены 16 вопросов.

1. Законопроект Азербайджанской Республики «О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2026 год» (третье чтение);

2. Законопроект Азербайджанской Республики «О бюджете Государственного фонда социальной защиты на 2026 год» (третье чтение);

3. Законопроект Азербайджанской Республики «О бюджете Фонда страхования от безработицы на 2026 год» (третье чтение);

4. Законопроект Азербайджанской Республики «О прожиточном минимуме в Азербайджанской Республике на 2026 год» (третье чтение);

5. Законопроект Азербайджанской Республики «О пороге критерия нуждаемости в Азербайджанской Республике на 2026 год» (третье чтение);

6. Законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджанской Республики, законы Азербайджанской Республики «О статусе депутата Милли Меджлиса Азербайджанской Республики», «О социальном страховании», «О государственном обязательном личном страховании военнослужащих», «Об обязательном государственном личном страховании сотрудников судебных и правоохранительных органов», «О медицинском страховании», «О государственной пошлине», «О государственной заботе о лицах, страдающих сахарным диабетом», «О государственном обязательном личном страховании сотрудников органов дипломатической службы, проходящих службу в дипломатических представительствах и консульствах Азербайджанской Республики», «О государственной заботе о лицах, страдающих наследственными заболеваниями крови – гемофилией и талассемией», «О страховой деятельности», «Об обязательном страховании от утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний», «О государственной заботе о лицах, страдающих рассеянным склерозом», «Об обязательной диспансеризации детей», «О таможенном тарифе», «О безналичных расчетах» и «О правах лиц с инвалидностью» (третье чтение);

7. Проект постановления Милли Меджлиса Азербайджанской Республики о смете расходов Милли Меджлиса Азербайджанской Республики на 2026 год;

8. Проект постановления Милли Меджлиса Азербайджанской Республики о смете расходов Счетной палаты Азербайджанской Республики на 2026 год;

9. О назначении А.А.Гусейна судьей Верховного суда Нахчыванской Автономной Республики;

10. Проект Конституционного закона Азербайджанской Республики о внесении изменений в Конституционный закон Азербайджанской Республики «О дополнительных гарантиях права Милли Меджлиса Азербайджанской Республики решать вопрос доверия Кабинету Министров Азербайджанской Республики» (второе голосование);

11. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «Об утверждении Внутреннего устава Милли Меджлиса Азербайджанской Республики»;

12. Законопроект Азербайджанской Республики «О внутренних войсках Азербайджанской Республики» (третье чтение);

13. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «Об эффективном использовании энергоресурсов и энергоэффективности» (третье чтение);

14. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О государственной службе» (третье чтение);

15. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в законы Азербайджанской Республики «Об утверждении Положения «О прохождении военной службы» и «О воинской обязанности и военной службе» (третье чтение);

16. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О дорожном движении» (третье чтение).