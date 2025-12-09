 Парламент обсуждает в третьем чтении законопроекты, включенные в пакет госбюджета на 2026 год | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Политика

Парламент обсуждает в третьем чтении законопроекты, включенные в пакет госбюджета на 2026 год

First News Media11:23 - Сегодня
Парламент обсуждает в третьем чтении законопроекты, включенные в пакет госбюджета на 2026 год

9 декабря проходит очередное пленарное заседание Милли Меджлиса.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса, в заседании принимают участие премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов и члены правительства.

В повестку пленарного заседания включены 16 вопросов.

1. Законопроект Азербайджанской Республики «О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2026 год» (третье чтение);

2. Законопроект Азербайджанской Республики «О бюджете Государственного фонда социальной защиты на 2026 год» (третье чтение);

3. Законопроект Азербайджанской Республики «О бюджете Фонда страхования от безработицы на 2026 год» (третье чтение);

4. Законопроект Азербайджанской Республики «О прожиточном минимуме в Азербайджанской Республике на 2026 год» (третье чтение);

5. Законопроект Азербайджанской Республики «О пороге критерия нуждаемости в Азербайджанской Республике на 2026 год» (третье чтение);

6. Законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс Азербайджанской Республики, законы Азербайджанской Республики «О статусе депутата Милли Меджлиса Азербайджанской Республики», «О социальном страховании», «О государственном обязательном личном страховании военнослужащих», «Об обязательном государственном личном страховании сотрудников судебных и правоохранительных органов», «О медицинском страховании», «О государственной пошлине», «О государственной заботе о лицах, страдающих сахарным диабетом», «О государственном обязательном личном страховании сотрудников органов дипломатической службы, проходящих службу в дипломатических представительствах и консульствах Азербайджанской Республики», «О государственной заботе о лицах, страдающих наследственными заболеваниями крови – гемофилией и талассемией», «О страховой деятельности», «Об обязательном страховании от утраты профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний», «О государственной заботе о лицах, страдающих рассеянным склерозом», «Об обязательной диспансеризации детей», «О таможенном тарифе», «О безналичных расчетах» и «О правах лиц с инвалидностью» (третье чтение);

7. Проект постановления Милли Меджлиса Азербайджанской Республики о смете расходов Милли Меджлиса Азербайджанской Республики на 2026 год;

8. Проект постановления Милли Меджлиса Азербайджанской Республики о смете расходов Счетной палаты Азербайджанской Республики на 2026 год;

9. О назначении А.А.Гусейна судьей Верховного суда Нахчыванской Автономной Республики;

10. Проект Конституционного закона Азербайджанской Республики о внесении изменений в Конституционный закон Азербайджанской Республики «О дополнительных гарантиях права Милли Меджлиса Азербайджанской Республики решать вопрос доверия Кабинету Министров Азербайджанской Республики» (второе голосование);

11. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «Об утверждении Внутреннего устава Милли Меджлиса Азербайджанской Республики»;

12. Законопроект Азербайджанской Республики «О внутренних войсках Азербайджанской Республики» (третье чтение);

13. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «Об эффективном использовании энергоресурсов и энергоэффективности» (третье чтение);

14. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О государственной службе» (третье чтение);

15. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в законы Азербайджанской Республики «Об утверждении Положения «О прохождении военной службы» и «О воинской обязанности и военной службе» (третье чтение);

16. Законопроект Азербайджанской Республики о внесении изменений в Закон Азербайджанской Республики «О дорожном движении» (третье чтение).

Поделиться:
164

Актуально

Политика

Милли Меджлис утвердил государственный бюджет на 2026 год

Общество

Глава Центробанка Азербайджана рассказал о масштабах наличных у населения

Политика

Милли Меджлис утвердил прожиточный минимум и критерий нуждаемости - что ...

В мире

New York Times: Тарифы Трампа усиливают давление на американскую экономику, бизнес ...

Политика

Азербайджан создает военно-промышленный кластер

Лечение онкологических заболеваний у детей и подростков будет включено в пакет услуг

Милли Меджлис утвердил прожиточный минимум и критерий нуждаемости - что изменилось для населения?

Милли Меджлис утвердил государственный бюджет на 2026 год

Выбор редактора

В Баку состоялась очередная встреча Инициативы «Мост мира» - ФОТО

Диалог без третьих сторон: Гражданское общество способствует укреплению доверия

Двусторонний круглый стол представителей гражданского общества Азербайджана и Армении состоялся в Ереване

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Новости для вас

Апелляционный суд вынес решение по делу Али Керимли

Лейла Алиева и Арзу Алиева встретились в Дакке с главным советником временного правительства Бангладеш

Помощник президента: Мы прилагаем все усилия для продвижения мирной повестки

Новый генконсул Азербайджана в Тебризе приступил к дипломатической миссии

Последние новости

Глава Центробанка Азербайджана рассказал о масштабах наличных у населения

Сегодня, 12:07

Азербайджан создает военно-промышленный кластер

Сегодня, 12:07

Лечение онкологических заболеваний у детей и подростков будет включено в пакет услуг

Сегодня, 12:03

Милли Меджлис утвердил прожиточный минимум и критерий нуждаемости - что изменилось для населения?

Сегодня, 11:57

Власти Грузии ужесточают правила проведения митингов

Сегодня, 11:50

Ханде Эрчел вошла в рейтинг самых красивых актрис мира - ФОТО

Сегодня, 11:45

Милли Меджлис утвердил государственный бюджет на 2026 год

Сегодня, 11:43

В Армении завели дело в связи с нападением на экс-депутата от РПА

Сегодня, 11:38

New York Times: Тарифы Трампа усиливают давление на американскую экономику, бизнес жалуется на хаос

Сегодня, 11:35

В Баку произошел взрыв в жилом доме

Сегодня, 11:30

Парламент обсуждает в третьем чтении законопроекты, включенные в пакет госбюджета на 2026 год

Сегодня, 11:23

Дорожная полиция - о последствиях невнимательности на дороге - ВИДЕО

Сегодня, 11:20

МВД призвало граждан не верить предложениям о заработке и страховках

Сегодня, 11:10

Встретьте 2026 год в «Nizami City», где сочетаются комфорт, безопасность и энергия городской жизни! - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 11:00

Фон дер Ляйен: Безопасность Украины - первая линия обороны Евросоюза

Сегодня, 10:55

В Гяндже вынесен приговор обвиняемому в финансировании терроризма

Сегодня, 10:52

Премьер-министр Армении отправился в Германию

Сегодня, 10:47

В США накажут школьников, выложивших своими телами свастику

Сегодня, 10:40

Подробности смерти сына свояченицы Исы Габиббейли - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 10:30

На сайте UEFA опубликована статья о футбольном клубе «Карабах» и его успехах в Лиге чемпионов

Сегодня, 10:20
Все новости
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы в Баку принимает своих первых посетителей - бакинцев и гостей нашего города. Открытие Музея Победы с участием Президента Ильхама14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00
«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

«Этот ребёнок - мой герой»: гази Отечественной войны Рамин Ширинов и Кянан Гулиев поделились своими воспоминаниями

07 / 11 / 2025, 17:43
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30