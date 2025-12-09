Милли Меджлис утвердил государственный бюджет на 2026 год

Милли Меджлис принял в третьем чтении законопроект «О государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2026 год».

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, проект был вынесен на обсуждение на пленарном заседании Милли Меджлиса 9 декабря.

Отмечалось, что доходы государственного бюджета на 2026 год предусмотрены в размере 38,6 млрд манатов, а расходы – 41,7 млрд манатов. Доходы сводного бюджета на следующий год прогнозируются в размере 45 млрд манатов, расходы – 48,8 млрд манатов, дефицит – 3,9 млрд манатов.