Обсуждены направления развития отношений Азербайджан-НАТО - ФОТО

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с делегацией во главе с замначальника штаба Верховного командования объединенных вооруженных сил НАТО в Европе (SHAPE) – начальником Управления партнерства контр-адмиралом Юсуфом Карагюлле, находящейся с визитом в Баку в рамках «16-х Дней НАТО».

По сообщению пресс-службы Министерства обороны Азербайджана, З.Гасанов заявил, что отношения между республикой и НАТО, имеющие особое значение, вносят позитивный вклад в развитие профессиональных военных кадров для обеих сторон.

Министр высоко оценил роль НАТО в обеспечении мира и безопасности в мире, подчеркнул, что Азербайджан всегда придает значение взаимному сотрудничеству с Альянсом, а также обратил внимание на то, что были заявлены дополнительные силы в Объединенные силы быстрого реагирования в рамках Концепции оперативного потенциала (КОП).

Контр-адмирал Ю.Карагюлле высоко оценил дальнейшее расширение отношений Азербайджан–НАТО, участие страны в операциях Альянса по поощрению безопасности и стабильности, а также по реагированию на кризисы, и особо подчеркнул эффективность взаимных визитов и встреч, проводимых в различных форматах.

На сегодняшний день высоко оценен профессионализм более 40 офицеров Азербайджанской армии, проходящих службу в штабах НАТО в рамках Концепции штабного элемента партнерства.

В ходе встречи состоялся детальный обмен мнениями о текущем состоянии и перспективах развития сотрудничества между Азербайджаном и Альянсом в военной сфере и сфере военного образования, а также были обсуждены планы на будущее.

Было отмечено, что около 250 представителей Азербайджанской армии приняли участие в 146 международных мероприятиях, проведенных за рубежом, и 395 человек приняли участие в 33 мероприятиях НАТО, организованных в Азербайджане, в рамках Программы «Партнерство ради мира» (ПРМ).

Отметим, что в рамках «16-х Дней НАТО», которые продлятся до 12 декабря, гости посетят несколько воинских частей и специализированные учебные заведения, действующие при Национальном университете обороны.