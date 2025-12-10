Польша передаст Киеву МиГ-29 за доступ к технологиям БПЛА

Польша ведет с Украиной переговоры о передаче обороняющейся от российской агрессии стране истребителей МиГ-29 в обмен на доступ к технологиям в сфере БПЛА. Об этом министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш рассказал в эфире радио Trojka в среду, 10 декабря, отметив, что Варшава хотела бы завершить эти переговоры как можно скорее.

По словам польского министра, через какое-то время истребители МиГ-29 больше не будут находиться на вооружении ВВС Польши в связи с истечением их срока службы. «Мы ведем с Украиной переговоры о передаче самолетов МиГ-29. Но при этом мы обсуждаем и передачу Польше технологий - таких как технологии БПЛА. Эта солидарность должна быть двусторонней», - указал Косиняк-Камыш.

В свою очередь Генеральный штаб Вооруженных сил Польши уточнил, что потенциальная передача Киеву самолетов связана с отсутствием перспектив модернизации этих устаревающих моделей, разработанных еще в советское время.

В Генштабе ВС Польши подтвердили, что на переговорах с украинской стороной обсуждается передача Варшаве избранных технологий в сфере беспилотников и ракет.

В заявлении, обнародованном накануне, указано, что передача Киеву истребителей МиГ-29 «будет элементом политики союзников по поддержке Украины и обеспечению безопасности восточного фланга НАТО». Планируется, что на замену списанных МиГ-29 в Польше поступят американские истребители F-16 и южнокорейские FA-50. Кроме того, Польша ожидает поставку из США 32 истребителей F-35.

По данным СМИ, на вооружении польских ВС на сегодня остаются 14 истребителей МиГ-29.

