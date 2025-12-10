Служба безопасности Украины сообщила об аресте в Одессе судна «теневого флота» РФ

Иностранное судно, которое, по данным Украины, входило в «теневой флот» России и незаконно перевозило украинскую сельхозпродукцию из аннексированного Крыма, было арестовано Службой безопасности Украины (СБУ) в порту Одессы.

Уточняется, что во время задержания на борту находились капитан и еще 16 членов экипажа - все граждане стран Ближнего Востока. «По материалам дела, владелец этого корабля находился под санкциями СНБО (Совета национальной безопасности и обороны Украины. - ред.), а для обхода ограничительных мер регулярно менял название судна и формальных бенефициаров из третьих стран», - говорится в посте СБУ в его телеграм-канале.

В порт Одессы сухогруз прибыл под флагом одной из африканских стран, чтобы вывезти партию стальных труб, указывает СБУ. По данным украинской спецслужбы, еще до начала полномасштабного военного вторжения России в Украину это судно по меньшей мере 7 раз заходило в порт Севастополя «для нелегального экспорта агропродукции в интересах РФ».

В конце января 2021 года оно вывезло с территории Крыма почти 7 тыс. тонн зерна в Северную Африку, утверждает СБУ. Следователи спецслужбы возбудили уголовные дела по четырем статьям: о финансировании действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины; о госизмене; о нарушении действующих на транспорте правил; о нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее.

