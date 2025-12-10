В Баку будет устранена спорная ситуация на пересечении двух улиц

В Баку на пересечении улиц Гасан бека Зардаби и Гейдара Гусейнова реализуется новый проект с целью устранения спорной ситуации, организации поочередного движения транспорта и обеспечения безопасного движения пешеходов по указанным улицам.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA). Было отмечено, что до этого момента движение с улицы Гейдара Гусейнова в сторону станции метро «20 Января» было закрыто, из-за чего водители, прибыв с этой улицы, были вынуждены поворачивать направо, проезжать улицу Мамедшарифа Гамидова, а затем разворачиваться. Указанная траектория приводила к преодолению большого расстояния и дополнительной потере времени. Кроме того, из-за отсутствия пешеходного перехода на данной территории не обеспечивалась безопасность пешеходов.

Согласно новому проекту, на указанном перекрестке устанавливаются светофорные объекты. Помимо этого, обеспечивается движение с улицы Гейдара Гусейнова в сторону станции метро «20 Января».