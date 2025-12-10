Стали известны имена, пропавших в море рыбаков - ОБНОВЛЕНО
Стали известны личности рыбаков, пропавших в море в Астаре.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на АПА, пропавшими являются Туран Гасанов 1997 года рождения и Агадеде Гасанов 1999 года рождения, которые, как сообщается, приходятся друг другу родственниками.
В Астаре пропали рыбаки.
На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила первоначальная информация о том, что в Каспийском море на территории Астаринского района пропали два человека.
Как сообщает 1news.az, об этом говорится в информации пресс-службы МЧС.
В связи с поступившим сообщением к поисковым работам немедленно были привлечены водолазы-спасатели Государственной службы по надзору за маломерными судами и спасению на водах МЧС, а также проинформированы соответствующие структуры.
В настоящее время поиски предположительно пропавших лиц продолжаются.
Будет предоставлена дополнительная информация.