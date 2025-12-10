Стали известны имена, пропавших в море рыбаков - ОБНОВЛЕНО

Стали известны личности рыбаков, пропавших в море в Астаре.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на АПА, пропавшими являются Туран Гасанов 1997 года рождения и Агадеде Гасанов 1999 года рождения, которые, как сообщается, приходятся друг другу родственниками.

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила первоначальная информация о том, что в Каспийском море на территории Астаринского района пропали два человека.

Как сообщает 1news.az, об этом говорится в информации пресс-службы МЧС.

В связи с поступившим сообщением к поисковым работам немедленно были привлечены водолазы-спасатели Государственной службы по надзору за маломерными судами и спасению на водах МЧС, а также проинформированы соответствующие структуры.

В настоящее время поиски предположительно пропавших лиц продолжаются.

Будет предоставлена дополнительная информация.