Армения допускает расширение диалога с Азербайджаном на парламентском уровне

Спикер Национального Собрания Армении Ален Симонян не исключил, что он и его азербайджанский коллега Сахиба Гафарова обсудят вопрос контактов между парламентариями Армении и Азербайджана в расширенном формате.

Как сообщает Арменпресс, Ален Симонян заявил об этом во время брифинга в рамках мероприятия, организованного по случаю Международного дня защиты прав человека, упомянув возможность контактов между парламентариями Армении и Азербайджана.

«Мы всегда стараемся использовать все международные платформы для контактов, и мой азербайджанский коллега также положительно оценивает логику таких контактов. Хотя разговора пока нет, я предполагаю, что контакты между мной и спикером парламента Азербайджана будут и в рамках конференции Межпарламентского союза, которая состоится в Стамбуле. Мы также продолжим обсуждать логику наших контактов и встреч депутатов в расширенном формате, уже вне международного контекста, исходя из нашего решения», — сказал Симонян.