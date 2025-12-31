В Гёйчае произошло серьезное ДТП, пятеро получили травмы

В Гёйчае произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали пять человек.

Как сообщает Report, инцидент произошел на участке дороги, проходящем через село Мырты района.

В результате столкновения автомобилей марок Mercedes и ВАЗ-2106 пять человек, двое из которых несовершеннолетние, получили различные телесные травмы тяжелой степени. Пострадавшие были немедленно доставлены в Центральную больницу Гёйчайского района на машине скорой помощи.

На место происшествия привлечены сотрудники правоохранительных органов района. Причины происшествия выясняются.