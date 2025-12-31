В Турции три пастуха попали под снежную лавину
В провинции Артвин Турции сошла лавина.
Об этом сообщил губернатор Артвина Туран Эргун.
По его словам, пастухи в этом районе оказались погребены под снегом, и спасательные команды пытаются добраться до места происшествия.
Губернатор также отметил, что погодные условия в регионе неблагоприятны, однако, несмотря на сложные условия, команды Турецкого агентства по управлению чрезвычайными ситуациями (AFAD) и других ведомств продолжают спасательные работы.
267