В Турции три пастуха попали под снежную лавину

В провинции Артвин Турции сошла лавина.

Об этом сообщил губернатор Артвина Туран Эргун.

По его словам, пастухи в этом районе оказались погребены под снегом, и спасательные команды пытаются добраться до места происшествия.

Губернатор также отметил, что погодные условия в регионе неблагоприятны, однако, несмотря на сложные условия, команды Турецкого агентства по управлению чрезвычайными ситуациями (AFAD) и других ведомств продолжают спасательные работы.