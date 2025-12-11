Президент утвердил Концепцию развития судебной экспертизы на 2026–2030 гг.

В Азербайджане утверждена Концепция развития сферы судебной экспертизы на 2026–2030 годы.

Соответствующее распоряжение подписал президент Ильхам Алиев, передает 1news.az со ссылкой на официальный сайт главы государства.

Согласно документу, Кабинету министров поручено осуществлять координацию и контроль за исполнением мер, предусмотренных в Концепции; раз в год информировать Президента АР об исполнении мер, предусмотренных в документе; решить другие вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения.

Центру анализа экономических реформ и коммуникации поручено на основе заказа Министерства юстиции Азербайджана осуществлять мониторинг и оценку исполнения мер, предусмотренных в Концепции.